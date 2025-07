Un 29enne di Acireale arrestato a Catania: nascondeva crack, hashish e marijuana in auto

Durante un’operazione di controllo del territorio condotta dalla polizia di Stato a Catania, un 29enne di Acireale, già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Europa, una delle aree maggiormente pattugliate in questo periodo estivo. Secondo quanto riportato, gli agenti della squadra volanti hanno fermato l’auto del giovane per un normale posto di blocco. Subito hanno notato involucri sospetti nel vano portaoggetti lato conducente. A seguito di un’accurata perquisizione, sono state recuperate 14 dosi di crack, 5 di hashish e 7 di marijuana, tutte pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 100 grammi.

All’interno del veicolo sono stati trovati anche 800 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dello spaccio. La droga è stata posta sotto sequestro e sarà analizzata dalla polizia Scientifica prima della distruzione, su indicazione dell’autorità giudiziaria. Il 29enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio per direttissima.