Un 28enne è stato accoltellato a Cinisi: denunciato un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo è stato accoltellato ieri sera a Cinisi, in provincia di Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora ad accoltellare il 28enne sarebbe stato un giovane di 19 anni che è già stato anche denunciato. Il ragazzo accoltellato a Cinisi è stato portato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Nella struttura sanitaria del capoluogo, il ragazzo è arrivato in codice rosso. L’arma utilizzata per l’accoltellamento non è ancora stata ritrovata. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella cittadina del Palermitano.

