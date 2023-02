Messina: accoltella il coinquilino sul pianerottolo, arrestato per tentato omicidio

Ha accoltellato un coinquilino sul pianerottolo dopo una lite per futili motivi. Per questo un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri di Messina. A segnalare quanto accaduto nella tarda serata di ieri nel condominio della zona sud del capoluogo è stata una chiamata arrivata al numero unico per le emergenze (112). Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti che hanno assistito alla scena per ricostruire la dinamica dei fatti. Così sono arrivati a individuare il presunto aggressore e a recuperare il coltello a serramanico con lama da otto centimetri. Bloccato, l’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti e poi arrestato. La vittima, un ragazzo di 26 anni, anche lui già noto alle forze dell’ordine, è stata trasportata al Policlinico di Messina. Ricoverato in ospedale per le ferite all’addome, la sua prognosi resta riservata ma stando alla valutazione degli operatori sanitari non sarebbe in pericolo di vita.