Acate, 7200 piante di marijuana in una serra di oltre 5000 metri

Oltre 7200 piante di marijuana di tipo Skunk coltivate in una serra di più di 5000 metri. A scoprire la piantagione ad Acate (nel Ragusano), nel novembre del 2016, erano stati gli agenti del commissariato di Vittoria e di Niscemi. Un 64enne di Vittoria (R.G. sono le sue iniziali), ritenuto il gestore della piantagione che avrebbe fruttato oltre due milioni di euro se la droga fosse finita nel mercato illegale, sette anni fa era stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, adesso che la condanna è diventata definitiva, è finito in carcere dove dovrà scontare una pena di tre anni, otto mesi e 19 giorni di reclusione.