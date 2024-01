Enna, abusa di una sua paziente minorenne. Ai domiciliari dopo la denuncia partita dalla scuola

Abusi sessuali compiuti nei confronti di una minorenne di 14 anni. Per questo la polizia di Enna, in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ha sottoposto agi arresti domiciliari a un uomo ennese. All’indagato è stata contestata anche l’aggravante di avere commesso i fatti con abuso di autorità, trattandosi di un professionista del settore medico al quale la minorenne era stata affidata in cura.

Le indagini sono partite dalla segnalazione dell’istituto scolastico frequentato dalla minore, dopo che una delle insegnanti aveva registrato il malessere della ragazzina. I poliziotti hanno ascoltato la vittima anche davanti a uno dei pubblici ministeri titolare delle indagini. Anche altre persone informate sui fatti sono state sentite nel corso delle indagini. Inoltre, gli inquirenti hanno reperito e trascritto alcune rilevanti conversazioni. Elementi che hanno permesso alla procura di avere un quadro chiaro degli abusi compiuti dal professionista sulla sua paziente minore. Per questo è stata chiesta una misura cautelare coercitiva, mentre sono in corso ulteriori accertamenti.

