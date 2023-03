Comunali Catania, Emiliano Abramo rinuncia alla candidatura. «Motivi personali e familiari»

Colpo di scena nella corsa alla fascia tricolore per le prossime amministrative a Catania. Emiliano Abramo, indicato come il candidato sindaco del fronte progressista – Partito democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra – ha annunciato dopo appena tre giorni di volere fare un passo indietro. E lo ha fatto attraverso una nota inviata alla stampa: «Mi duole comunicare la rinuncia alla candidatura a sindaco – spiega – spinto da motivi personali e familiari. Assicuro comunque con fermezza la volontà di dare il mio contributo, continuando l’impegno nella virtuosa esperienza della comunità di Sant’Egidio, nel consiglio d’amministrazione dell’ateneo e nei diversi ambiti che mi vedono coinvolto». Abramo aveva già tentato la corsa a sindaco della città nel 2018. In quella tornata elettorale raccolse un risicato 3,6 per cento pari a poco più di tremila consensi. Nel 2022, invece, la candidatura alla Camera dei deputati.

«Esprimo sincera gratitudine anche alle forze civiche e ai sindacati che hanno animato i tavoli tematici e alle tante persone che in questi giorni mi hanno raggiunto con messaggi di stima e di affetto – conclude Abramo nella nota – Continuando a sostenere il lavoro di queste forze della coalizione, auspico un clima sereno in campagna elettorale dove al centro ritorni il bene della collettività e l’ascolto reale che le tante esperienze virtuose, in vari modi, chiedono in questi giorni che ci separano dal voto come un appello accorato, consapevoli che ci giochiamo il presente in una città alla quale in tanti hanno provato a rubare il futuro».