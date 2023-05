Comunali: il ministro Abodi in una scuola a Catania con il candidato Trantino. È polemica

C’è polemica attorno alla visita, ieri, del ministro dello sport Andrea Abodi che ha incontrato alunni e insegnanti della scuola Italo Calvino, assieme al candidato sindaco del centro destra Enrico Trantino. «La scuola pubblica e le istituzioni asservite agli interessi elettorali delle destre. Una vergogna inaccettabile!»: scrivono in una nota Giolì Vindigni, segretario cittadino Sinistra Italiana e Pierpaolo Montalto, segretario provinciale Sinistra Italiana, nonché assessore designato per Alleanza Verdi Sinistra-Maurizio Caserta Sindaco. «I bambini hanno accolto la delegazione sventolando bandierine tricolori di cui erano stati dotati, sono seguite fotografie e selfie prontamente diffuse sui social», scrivono ancora in una nota. «Sinistra Italiana condanna duramente questo increscioso episodio, siamo sicuri che le cittadine e i cittadini catanesi siano stufi di un ceto politico senza scrupoli, pronto ad invadere privacy e riservatezza in campagna elettorale, a utilizzare le persone come numeri, a calpestare qualsiasi principio di civiltà».

«Siamo davvero sicuri che questa visita non avrebbe potuto essere messa in calendario in altro periodo dell’anno? – si domanda in una nota Caserta – E che comunque avrebbe potuto essere evitata per quel principio che le destre spesso dimenticano del politicamente corretto? E in ogni caso, perché proprio il candidato sindaco avrebbe dovuto accompagnare il ministro? Altri assessori non erano forse disponibili?»