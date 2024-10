Abbandono di rifiuti, nel Palermitano tre operai sono stati denunciati e rischiano l’arresto

Abbandonano rifiuti in modo illecito. A Carini, in provincia di Palermo, il 19 settembre scorso tre operai di una ditta edile sono stati sorpresi dal sistema di videosorveglianza comunale mentre gettano in modo illecito dei sacchi neri. I tre – G.P. (65 anni), D.T. (39 anni) e G.D. (60 anni) – sono stati denunciati e ora rischiano l’arresto fino a un massimo di due anni e una multa da 2600 a 26mila euro. «Denunceremo anche gli eventuali committenti», dice Marco Venuti, comandante della polizia municipale di Carini. Il 26 settembre le telecamere comunali hanno ripreso un’altra persona compiere un’azione molto simile: sarebbe scesa da un furgoncino bianco per gettare per strada dei sacchi neri che aveva trasportato

a bordo del mezzo.

«Abbiamo identificato la ditta di sbarazzi per cui lo avrebbe fatto – dice il comandante della polizia municipale di Carini – e ora stiamo cercando di risalire anche alla persona che materialmente ha commesso il gesto e a coloro che eventualmente abbiano dato a questa ditta l’incarico di sbarazzare, per denunciarli per il concorso nel reato di abbandono, così come previsto dal diritto penale». Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Carini, Giovì Monteleone. Il primo cittadino del Comune in provincia di Palermo ricorda «che nel centro comunale di raccolta di via Archimede o nell’isola ecologica Vespucci – è possibile conferire gratuitamente tantissimi tipi di rifiuti e che il servizio di igiene urbana comunale prevede il ritiro domiciliare gratuito di ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche». Diversi sono stati anche gli automobilisti ripresi mentre si disfacevano dei rifiuti lanciando i sacchetti dal finestrino.