A19, pala meccanica si ribalta e finisce in una scarpata. Chiusa la carreggiata verso Palermo

La carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Da Anas fanno sapere che la chiusura è necessaria per procedere al recupero di una pala meccanica dalla scarpata autostradale. Il recupero del mezzo è in corso con un’autogru che è già arrivata sul posto. Il mezzo meccanico è finito in una scarpata mentre era impegnato in lavorazioni a bordo strada. A un certo punto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la pala meccanica si è ribaltata senza conseguenze per l’operatore che si trovava a bordo. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 192, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.