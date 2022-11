A18, auto si ribalta dopo l’impatto. «Un camion mi ha tamponato ed è fuggito. Cerco testimoni»

«Erano le 7,35, quando, mentre percorrevo la corsia di sorpasso, un camion bianco mi ha speronato sulla fiancata destra e poi ha tirato dritto senza fermarsi. Il tratto dell’autostrada era trafficata e adesso spero che qualcuno che si trovava lì abbia preso il numero di targa del mezzo». È quanto accaduto a Nino Messina, residente ad Acireale, che a MeridioNews racconta lo spiacevole episodio che gli è capitato questa mattina mentre percorreva l’autostrada Messina-Catania. L’uomo si stava dirigendo verso Catania, quando, dopo tre chilometri dal casello di Acireale è stato tamponato da un mezzo.

«Dopo l’impatto, l’auto ha iniziato a ruotare su se stessa per poi ribaltarsi, adesso non esiste più. C’è stata un’omissione di soccorso», aggiunge Messina, che adesso si trova in ospedale, fortunatamente illeso. Sul posto sono arrivati i vigili de fuoco, insieme ai sanitari del 118 e la polizia per i rilievi del caso. Fa ancora appello ai funzionari dell’autostrada e a eventuali conducenti presenti sul tratto. «Non so se ci siano telecamere nascoste, ma confido nel fatto che qualcuno abbia potuto prendere il numero di targa o possa ricostruire la scena».