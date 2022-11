A Giarre e Riposto pochi autobus a disposizione per raggiungere le scuole. Studenti in difficoltà

Garantire il diritto allo studio, per gli alunni del comprensorio ionico, anche con un servizio di trasporto puntuale, efficace ed efficiente. Tavolo tecnico al liceo scientifico Leonardo di Giarre, per affrontare la questione. Presenti i dirigenti scolastici degli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del territorio e di Riposto e il deputato regionale di Sud chiama Nord, Davide Vasta. Tra le problematiche emerse, l’inadeguatezza del numero di bus a disposizione degli studenti a ridosso degli orari di ingresso e uscita dalle scuole, l’insufficienza di mezzi necessari alla copertura di alcune tratte e l’assenza di autobus che consentano ai ragazzi la partecipazione alle attività extracurriculari del pomeriggio.

«Il bacino di utenza di Giarre e Riposto – ha detto la preside Tiziana D’Anna – è molto ampio. Accogliamo studenti che vengono anche dalla provincia di Messina e che, purtroppo, sono costretti a orari impossibili perché hanno a disposizione per il rientro un solo mezzo di trasporto. Questo implica anche la mancata partecipazione alle attività extracurriculari che tutte le scuole organizzano, che certamente sono assai utili per gli studenti, sia per le attività di recupero e potenziamento delle competenze che per il conseguimento di certificazioni e titoli spendibili per il proseguo universitario o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Ci siamo rivolti all’on. Vasta perché lui possa essere la nostra voce nei luoghi deputati alla risoluzione di questo problema, perché finora le nostre richieste rivolte all’assessorato regionale sono rimaste inascoltate».

Già perché nonostante le necessità presentate alle ditte di trasporto che operano nell’area, non sono state offerte soluzioni opportune; solo alcune hanno manifestato la disponibilità a modificare la pianificazione esistente e ad incrementare i collegamenti. «Ho raccolto la richiesta di aiuto dei dirigenti scolastici – ha dichiarato l’on. Davide Vasta – delle scuole superiori di Giarre e Riposto. Il problema che si riscontra è grave e necessita di una soluzione per garantire il sacrosanto diritto allo studio di tutti. A molti alunni questo diritto è negato e non possiamo consentirlo. Innanzitutto, verificherò se i finanziamenti messi in campo dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità siano sufficienti per garantire un adeguato numero di mezzi di trasporto per coprire le esigenze del territorio. Successivamente, insieme ai dati che le scuole ci forniranno sul numero di alunni pendolari, voglio capire quale sia il numero di autobus necessari per garantire il trasporto di tutti gli studenti che ne fanno richiesta. Infine, convocherò un tavolo tecnico con le ditte che si occupano del servizio di trasporto nel comprensorio ionico etneo per verificare il numero di mezzi attivi sul territorio e la possibilità di adeguare gli orari alle esigenze dei ragazzi».