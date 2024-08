Vittoria, picchia la ex moglie davanti ai figli minorenni: divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dai figli con l’applicazione del braccialetto elettronico. È questa la misura per un 39enne di Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini da parte degli agenti del commissariato, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe maltrattato e picchiato la donna anche in presenza dei figli minorenni.

Violenze psicologiche, fisiche e verbali che sarebbero iniziate durante la convivenza matrimoniale e che sarebbero continuate anche dopo la fine del rapporto. È stata la vittima a denunciare che, durante il matrimonio, l’ex marito l’avrebbe aggredita in diverse occasioni con calci e oggetti lancianti addosso. Inoltre, dopo la fine della convivenza, in almeno dieci occasioni l’avrebbe aggredita fisicamente provocandole lividi e graffi, fino a minacciarla di morte dicendole che non le avrebbe fatto più vedere i figli.