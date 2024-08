Valguarnera Caropepe, 15enne picchia un uomo durante la festa del paese: è in condizioni serie

Foto della pagina Facebook Visit Valguarnera Caropepe

Avrebbe aggredito un uomo durante le feste patronali. A Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, durante le feste dedicate al patrono del paese – San Cristofero – un 15enne avrebbe aggredito un uomo. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne avrebbe colpito l’uomo con un pugno al volto e poi con un calcio. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Enna – per lui una prognosi di 30 giorni – e poi a Catania. Le sue condizioni sarebbero serie a causa dei colpi subìti da parte del presunto aggressore. Prima delle violenze ci sarebbe stato uno screzio per futili motivi. Chi indaga sta valutando la posizione del 15enne.