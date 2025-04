Favara: un uomo armato si è barricato in casa

Un uomo, in evidente stato di alterazione e armato, si è barricato in casa a Favara, in provincia di Agrigento. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri ieri sera, l’intervento è andato avanti per tutta la notte davanti all’abitazione dell’uomo.

Chi ha dato l’allarme, ha parlato di un uomo barricato in casa che avrebbe brandito un’arma. Un oggetto poi risultato essere giocattolo con proiettili a salve. L’operazione dei militari, dopo ore di inutili trattative, si è conclusa con l’irruzione nell’appartamento. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale per le cure del caso.