Festa dei morti, l’AMTS di Catania potenzierà le linee giorno 1 e 2 novembre

In occasione delle festività dei defunti, l’AMTS di concerto con il Comune di Catania ha programmato il potenziamento delle linee già esistenti e ha attivato ulteriori linee per consentire la migliore fruizione agli utenti da e per il cimitero del capoluogo etneo. In particolare, le linee già attive tutto l’anno e che, per l’occasione, verranno potenziate, sono la linea 525, la linea 601, le linee 628 Nera e Rossa, la linea 632 e la linea 902. Le linee che già transitano su via Acquicella e che saranno potenziate sono la linea 523, la linea 830 e la linea 642.

Le linee attivate appositamente per la festività dell’1 e 2 novembre sono la linea F Ovest (da piazzale Sanzio al cimitero), la linea 448 F (da Cannizzaro al cimitero), la linea 439 limitata (dalla Stazione al cimitero). A partire dal 31 ottobre ci sarà anche il servizio interno di navette al cimitero con sette mezzi che garantiranno il trasporto degli utenti dal parcheggio alle cappelle. Stesso servizio anche per i diversamente abili. Per quanto riguarda le fermate, solo nei giorni 1 e 2 novembre, ne verranno istituite nuove e altre verranno soppresse. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito ufficiale dell’azienda.