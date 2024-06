Trapani, rifiuti pericolosi bruciati accanto a un ovile

Rifiuti, anche pericolosi, accumulati e dati alle fiamme in un terreno destinato al pascolo di ovini. Per questo è stato arrestato un pregiudicato 24enne di Trapani. Il giovane, in prova ai servizi sociali, insieme ad altri cinque indagati, è accusato di raccolta e smaltimento illecito di rifiuti.

Nello specifico, i cumuli di rifiuti sarebbero stati bruciati proprio accanto all’ovile, in uno spazio delimitato da lamiere. I poliziotti hanno monitorato il quotidiano conferimento di rifiuti sversati da diverse persone, alcune titolari di note aziende locali, tra le quali una macelleria e un’agenzia di onoranze funebri. Il 24enne arrestato, dovrà tornare in carcere per scontare sette anni, una pena emessa a seguito del cumulo di numerose condanne per diversi reati, dal furto alle lesioni personali.

Nell’ambito della stessa indagine, i poliziotti hanno arrestato in flagranza un trapanese pregiudicato di 39 anni che è stato sorpreso mentre dava fuoco a un cumulo di rifiuti: si tratta dell’uomo che aveva la disponibilità del terreno adibito a centro abusivo di smaltimento rifiuti che è anche il proprietario del gregge.