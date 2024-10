Sventato furto in un cantiere edile a Palermo. Ladri fuggono a bordo di un’automobile

Hanno messo fuori uso l’impianto di videosorveglianza di un cantiere edile di viale Regione Siciliana, a Palermo, per portare via in auto, materiale e attrezzi. Ma i ladri non sapevano che l’allarme antintrusione si era attivato dando l’allarme nella sala operazione della SicilSecurity. Sono arrivati i vigilanti e la polizia e i ladri sono fuggiti a bordo di un auto guidata da un complice. Qualche giorno fa in un cantiere a Bonagia, invece, erano stati sottratti decine di metri di cavi in rame e attrezzi di un’impresa del Palermitano impegnata in lavori in via della Giraffa.