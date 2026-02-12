Spiava l’ex moglie sulla banca dati dei carabinieri: condannato militare

12/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Avrebbe usato i suoi strumenti da carabiniere per spiare l’ex moglie e i suoi familiari: tramite accessi non autorizzati allo Sdi, la banca dati digitale condivisa tra le forze dell’ordine. È il motivo della sentenza della corte d’appello di Caltanissetta che ha condannato a un anno e sei mesi un carabiniere, allora in servizio a Gela. Accessi a un sistema riservato alle indagini, ma utilizzato per scopi personali, alla ricerca di informazioni non solo sull’ex moglie, ma anche su alcuni suoi familiari. Che hanno deciso di costituirsi parti civili nel processo. Una versione, quella dell’accusa, sempre respinta dai legali del militare, coinvolto in altri due procedimenti giudiziari: uno per violenza sessuale aggravata su minori e un altro per maltrattamenti in famiglia.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze