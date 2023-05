Trovati con cocaina pronta da spacciare, finiscono in carcere due giovani nel Palermitano

Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale sulla strada statale 113 a Carini (nel Palermitano), i carabinieri sono stati insospettiti dall’atteggiamento dei due che hanno mostrato un evidente stato di agitazione. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno trovato addosso a uno dei due circa 120 grammi di cocaina e 100 euro. L’altro giovane, invece, aveva con sé 1.100 euro in banconote di vario taglio. I soldi, ritenuti il frutto delle loro attività illecite, sono stati sequestrati così come la sostanza stupefacente che sarà sottoposta alle analisi di laboratorio. Entrambi gli arresti sono stati già convalidati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo che ha disposto per tutti e due i giovani l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.