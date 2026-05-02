Foto di carabinieri

Spaccio nel centro storico a Caltanissetta: sequestrate dosi di hashish e contanti

02/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arrestato per spaccio di droga nel centro storico di Caltanissetta. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è stato un giovane seduto su una panchina, che ha mostrato evidenti segni di nervosismo al passaggio della pattuglia. La successiva perquisizione personale, estesa anche all’abitazione, ha consentito di rinvenire 17 dosi di hashish già confezionate per lo spaccio, per un peso complessivo di 15,93 grammi, oltre a 120 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Nell’appartamento sono stati inoltre trovati ulteriori 62,05 grammi della stessa sostanza, un coltello intriso utilizzato per il taglio e 350 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Spaccio a Caltanissetta, arresto e misure

Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero della procura della Repubblica di Caltanissetta. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la medesima misura cautelare.

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