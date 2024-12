Siracusa, nell’ultimo anno rubati dagli ospedali farmaci oncologici da 1,5 milioni. Il prefetto aumenta la sorveglianza

Troppi furti, nell’ultimo anno, alle farmacie ospedaliere del Siracusano. Nel mirino dei ladri, soprattutto farmaci oncologici, per un valore di 1,5 milioni. Un danno economico importante per l’Asp aretusea, ma anche e soprattutto per i pazienti. A decidere di affrontare il problema è stato il prefetto di Siracusa Giovanni Signer che ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica mirato ad analizzare i furti alla ricerca di soluzioni. A raccontare le razzie subite e le misure messe in atto dalle varie aziende sanitarie per prevenire nuovi casi sono stati i rappresentanti dei presidi ospedalieri della provincia. Al termine dell’incontro, il prefetto ha deciso di attuare una pianificazione di mirati servizi di vigilanza, anche attraverso il potenziamento degli impianti di videosorveglianza e il collegamento di questi strumenti con le sale operative delle forze di polizia.