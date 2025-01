Catania: sequestrati palloncini e giocattoli, multati venditori abusivi di castagne

Sant’Agata è alle porte e a Catania la polizia procede con «controlli a tappeto» dei venditori ambulanti. In piazza Borsellino, gli agenti hanno controllato tre furgoni utilizzati per la vendita di giocattoli e palloncini e hanno riscontrato gravi infrazioni alla normativa sul commercio stradale e violazioni degli obblighi della certificazione fiscale. Per «garantire la sicurezza in particolar modo dei bambini», si legge nella nota della questura, sono stati sequestrati oltre 200 articoli tra palloncini e giocattoli. Sono stati sequestrati anche i carrellini e gli espositori metallici. Otto sono state le persone identificate, di cui due già note alle forze di polizia.

All’interno dei furgoni, sono state trovate alcune bombole contenenti sostanze gassose che, senza precise indicazioni, potrebbero rappresentare un serio rischio per l’incolumità dei cittadini. Per questo motivo, è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per tutti gli accertamenti specialistici del caso. Inoltre, in via Etnea sono stati controllati e sanzionati dei venditori ambulanti di castagne che svolgevano l’attività in modo abusivo.