Incendio a Sciacca: a fuoco cinque auto e due scooter nel centro storico

Foto di Corriere di Sciacca

Distrutte cinque auto e due scooter. A Sciacca, in provincia di Agrigento, la notte scorsa un incendio in pieno centro storico ha distrutto cinque auto e due scooter; le fiamme hanno interessato anche l’esterno di una palazzina. Nell’area interessata – caratterizzata da una strada piuttosto stretta – si trova una scuola media e risiedono diverse persone, soprattutto anziane. Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati dell’impianto di videosorveglianza della scuola, per tentare di ottenere elementi utili per le indagini. Si ritiene che si tratti di un incendio doloso.