San Berillo, controlli della polizia. Posti di blocco per prevenire furti alle auto dei turisti

Altro servizio di controllo del territorio effettuato dalla polizia nel rione San Berillo vecchio. Nei giorni scorsi gli agenti hanno cinturato il quadrilatero di stradine interne comprese tra via Buda, via Pistone, via Carro e via delle Finanze, procedendo all’identificazione dei soggetti presenti. Grazie al fiuto del cane Ares le forze dell’ordine, in sei punti diversi, hanno recuperato delle buste con della droga, per un totale di 226 grammi di hashish e 155 di marijuana, sequestrati a carico di ignoti.

Durante i controlli due equipaggi hanno pattugliato e istituito posti di controllo fissi in via VI Aprile, anche in particolare in piazza Borsellino ed alle spalle di Villa Pacini, controllando 73 persone, di cui 16 con pregiudizi di polizia, nonché 28 veicoli; il tutto in funzione di prevenzione dalla commissione di furti su auto in sosta, spesso lasciati da turisti con bagagli a bordo.