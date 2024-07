Catania, scoperta una sala scommesse clandestina in un garage di Librino

Una sala scommesse clandestina, realizzata in un garage di un palazzo del quartiere Librino di Catania. L’immobile scoperto dalla polizia era sorvegliato da un accurato sistema di videosorveglianza. Gli agenti delle Volanti della questura hanno trovato un computer utilizzato per effettuare puntate online e una busta di carta con 30 milioni di dollari artigianali detenuta illegalmente.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Al titolare dell’attività illegale sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 70mila euro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di materiale pirotecnico privo di marcatura Ce.