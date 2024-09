Rissa al porticciolo di San Leone, Daspo urbano per sei giovani

Sei provvedimenti Daspo urbani sono stati emessi dal questore di Agrigento nei confronti di altrettanti giovani, tre dei quali minorenni, dopo gli episodi di violenza avvenuti il 17 agosto. Sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine è finita una rissa avvenuta al porticciolo turistico di San Leone. All’1 di notte, nella banchina davanti al bar Mediterraneo Yachting Club numerosi giovani erano venuti alle mani per futili motivi, incuranti della presenza di numerose famiglie. Una moto in sosta sulla banchina è finita accidentalmente in acqua durante la rissa. Per sedarla erano intervenuti gli agenti della polizia. Il Daspo Willy, che prende il nome dal giovane che è stato ucciso nel settembre 2020 a Colleferro, vieta ai sei giovani di frequentare, per i prossimi tre anni, i locali commerciali in cui è avvenuto l’episodio e le loro vicinanze.