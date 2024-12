Incidente tra tre auto a Ragusa: ferite quattro persone

Incidente tra tre auto ieri sera a Ragusa. È avvenuto intorno alle 21 in via Giovanni Leone, subito dopo la rotatoria di cui una delle uscite porta alla strada provinciale 10, verso Chiaramonte Gulfi, sempre nel Ragusano. Nell’incidente – le cui cause sono in corso di accertamento – sono rimaste ferite quattro persone, che sono state trasportate nel pronto soccorso di Ragusa e in quello di Vittoria, sempre in provincia di Ragusa. Il personale dei vigili del fuoco e quello del 118 hanno liberato le persone dalle loro auto. Indagano le forze dell’ordine, che ieri sera hanno effettuato i rilievi del caso.