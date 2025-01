Ragusa, droga e armi nascoste in un garage accanto al centro commerciale: arrestato un 50enne

Droga e armi nascoste in un comune garage. A fare saltare il nascondiglio di un 50enne sono stati i finanzieri di Ragusa che lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di un’arma clandestina. Ad attirare la loro attenzione era stato l’atteggiamento sospetto dell’uomo mentre si dirigeva verso un box nei pressi del centro commerciale Le Masserie, a Ragusa. Decidendo così di fare un controllo e trovando, all’interno del garage, cento grammi di hashish e 50 grammi di cocaina – già confezionati e pronti per lo spaccio – ma anche una pistola revolver modificata e funzionante, con più di 50 cartucce calibro 22. A quel punto la perquisizione veniva estesa anche all’uomo e alla sua abitazione, sequestrando 600 euro in contanti – ritenuti il possibile guadagno dello spaccio – e due coltelli a scatto con lama da dieci centimetri e uno sfollagente retrattile. Il 50enne è stato trasferito in carcere.