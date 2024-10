Quattro auto in fiamme a Palermo. I roghi a Brancaccio e allo Zen 2

Quattro auto bruciate la scorsa notte a Palermo. Le prime due sono state date alle fiamme in via Senocrate di Agrigento allo Zen 2, la terza sempre nello stesso quartiere in via Fausto Coppi. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi che hanno distrutto due Fiat 600 e una Fiat Grande Punto. Dopo il sopralluogo delle squadre del 115 hanno avvisato le forze dell’ordine. L’altro incendio a Brancaccio in via Conte Federico. Anche in questo caso sono in corso indagini per risalire agli autori.