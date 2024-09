Protesta per l’acqua a Caltanissetta, bloccato il traffico

Foto di Dario De Luca

Giornata di proteste a Caltanissetta per la mancata erogazione idrica. In via De Cosmi una trentina di persone sono scese in strada bloccando il traffico. Non ricevono acqua da 14 giorni e ad oggi non hanno avuto alcuna notizia su quando avverrà la distribuzione idrica. Il Comune ha messo a disposizione delle autobotti ma molti dei manifestanti, che abitano ai piani superiori in palazzi privi di ascensore, non possono usufruirne. Sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno liberato la strada consentendo nuovamente la circolazione stradale. I manifestanti, che momentaneamente si sono spostati sui marciapiedi, chiedono di incontrare un rappresentante delle istituzioni.