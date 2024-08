Pozzallo, tenta di abusare di una donna: arrestato 20enne

Tenta di abusare di una donna e viene arrestato. Ieri all’alba a Pozzallo, in provincia di Ragusa, un 20enne ha tentato di abusare di una donna. Il sindaco della città, Roberto Ammatuna, ha reso noto che si è verificata un’aggressione in strada nei confronti di una donna, che è stata soccorsa da alcuni passanti e portata a in ospedale a Modica, sempre nel Ragusano. Il responsabile sarebbe un giovane di origine straniera, che sarebbe arrivato a Pozzallo qualche settimana fa. Il ragazzo avrebbe tentato un violento approccio sessuale mentre la donna stava attraversando un parco giochi. La giovane ha reagito al tentativo di abuso ed è riuscita a divincolarsi, ma durante la colluttazione si è rotta il setto nasale: la prognosi è di 30 giorni.

Le grida della ragazza hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno ascoltato alcune testimonianze, poi sono riusciti ad arrivare al presunto aggressore, che ieri sera è stato arrestato dentro la villa comunale. Il ragazzo è stato portato nel carcere di Ragusa.