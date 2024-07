Incidente nell’Agrigentino, scontro fra una moto e una vespa: un morto e due ferite

Incidente mortale sulla strada statale 640 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Lo scontro – che è avvenuto in contrada Caos – ha coinvolto una vespa di cilindrata 125 e una moto. Nell’incidente è morto Pierluigi Vaccarezza, 76 anni, turista genovese che stava viaggiando con la moglie. La coppia era in vacanza nell’Agrigentino e quando è avvenuto l’incidente pare stesse rientrando dalla spiaggia. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Alla guida della moto con cui la vespa si è scontrata c’era una donna, rimasta ferita come la moglie di Vaccarezza: entrambe sono state portate in ospedale ad Agrigento.