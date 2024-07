Siracusa: pistola e proiettili in un pollaio tra la legna a casa di un sorvegliato speciale

Una pistola calibro 380 con matricola abrasa con due proiettili inseriti nel caricatore, oltre a

41 cartucce di calibro diverso. È quanto i carabinieri di Belvedere, frazione di Siracusa, hanno trovato nel giardino di casa di un 46enne già sorvegliato speciale e detenuto ai domiciliari con il braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia.

L’arma e le munizioni erano avvolti in due sacchetti di plastica vicino a un pollaio, nascosti tra la legna sotto una pensilina. A scoprire tutto sono stati i militari nel corso di una perquisizione. L’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni ed è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.