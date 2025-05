Palermo: ragazzini lanciano pietre contro un autobus

Lancio di pietre contro un autobus dell’Amat, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano a Palermo. Alcuni ragazzini, come ha denunciato ai carabinieri l’autista della vettura 614 che percorreva via Lanza di Scalea nel capoluogo, hanno lanciato dei sassi contro il mezzo pubblico danneggiando il vetro posteriore. Il conducente è tornato in rimessa e ha denunciato quanto successo. I militari hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del mezzo e della zona per risalire agli autori. Secondo quanto emerso finora, nessuno sarebbe rimasto ferito.