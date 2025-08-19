Controllate le piazze di spaccio di Catania: 11 arresti e 1.200 dosi sequestrate, tra cui un nuovo tipo di marijuana alterata

Controlli a tappeto in tutte le piazze di spaccio di Catania. Sono quelli condotti dalla polizia durante la settimana di ferragosto, soprattutto nei quartieri di San Berillo Nuovo, Librino, San Cristoforo e San Giovanni Galermo. Con il risultato di 11 arresti, tutti nei confronti di catanesi, e il sequestro di oltre 1.200 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e marijuana, per un potenziale giro d’affari di svariate migliaia di euro. Tra le droghe sequestrate, anche una nuova tipologia di marijuana che, partendo dalla cannabis priva di thc, viene poi alterata da cannabinoidi sintetici, in grado di produrre forti effetti allucinogeni in chi la assume: una droga di nuova generazione che preoccupa particolarmente per i suoi effetti, compresi la morte.