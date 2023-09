Foto di Wikimedia

Catania, domenica la pedonalizzazione permanente di piazza Mazzini fino a piazza Duomo

Catania aderisce alla 22esima Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla commissione Europea e dal ministero dell’Ambiente, con un calendario di eventi in programma dal 16 al 22 settembre. L’edizione 2023 della manifestazione, incentrata sul tema del risparmio energetico, propone l’assoluta novità della pedonalizzazione permanente di piazza Mazzini (compreso il tratto di via Garibaldi sino a piazza Duomo), che sarà inaugurata dal sindaco Enrico Trantino, dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Paolo La Greca e da tutta la giunta alle 10.30 di domenica 17 settembre. La giornata clou della Settimana della mobilità sarà contrassegnata dal Car free day anche con la consegna ai cittadini di un’ulteriore area del centro storico libera temporaneamente dal traffico per lo svolgimento in sicurezza di un ampio ventaglio di attività sostenibili.

Il primo appuntamento è in calendario sabato, dalle 16 alle 20, con la Passeggiata ciclo-turistica Catania-Acitrezza, che partirà da piazza Duomo, organizzata da Etnaviva e Club Alpino Italiano sezione di Catania. Questo il programma di domenica 17: In città senza la mia auto, promossa dall’amministrazione comunale, dalle 8 alle 14, con la chiusura al transito veicolare di un’ampia area del centro storico. Alle 10.30, inaugurazione della nuova area pedonale. All’interno degli spazi e delle strade chiusi al traffico stazioneranno, dalle 8 alle 14, mezzi ecosostenibili e stand espositivo-promozionali.

L’Autobooks “Librincircolo” sarà presente dalle ore 8.30 alle 13 in piazza Mazzini, con la libreria viaggiante. Durante la settimana saranno aperti al pubblico con ticket ridotto i siti culturali del Comune.

Sempre domenica, dalle 11 alle 13, si terrà la passeggiata in bicicletta, a cura della Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd, Risparmiamo energia scoprendo la Natura, con raduno in piazza Mazzini, sino al boschetto della Playa.

Dalle 8.30 alle 14 è prevista la manifestazione sportiva podistica Corsa del Ricordo lungo alcune vie del centro storico. Durante la giornata, a cura dell’Amts, saranno messe a disposizione: la linea Librino Express, dalle 8 alle 14; un mini-bus elettrico, dalle 8 alle 14 per esporre tutte le iniziative di mobilità sostenibile avviate e portate avanti; uno stand per attività espositivo-promozionali sul servizio di Bike e car sharing. La Fce offrirà il servizio gratuito ai viaggiatori della linea metropolitana di Catania compreso il metro shuttle che terminerà il servizio alle 2 del lunedì 18. Il programma completo è online sul sito del Comune, sezione avvisi.