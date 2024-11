Scontro tra auto e moto a Palermo: un 24enne rischia l’amputazione di una gamba

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Incidente tra un’auto e una moto a Palermo. La notte scorsa nel quartiere palermitano Zen un motociclista 24enne è stato coinvolto in un incidente tra la sua moto e un’auto: ora rischia l’amputazione di una gamba. A causa dello scontro, infatti, il giovane ha subìto il parziale distaccamento dell’arto. Pare stesse percorrendo via Sandro Pertini quando, all’incrocio con via Cannatella, si è scontrato con l’auto, la cui guidatrice è rimasta ferita. Come il 24enne, la donna è stata portata all’ospedale Villa Sofia. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.