Palermo, 21enne accoltellato in una rissa alla Vucciria: ricoverato in gravi condizioni

È arrivato al pronto soccorso con una ferita da taglio vicino al cuore. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi un 21enne è stato accoltellato alla Vucciria, uno dei mercati storici di Palermo. In via Pannieri ci sarebbe stata una rissa che avrebbe visto affrontarsi due gruppi di ragazzi. Il 21enne è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia con una ferita da taglio vicino al cuore, poi è stato trasferito al Policlinico. Il ragazzo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accoltellamento e sui motivi che hanno fatto partire la rissa stanno indagando i carabinieri, che hanno sentito testimoni e acquisito le immagini delle videocamere della zona. Nella notte fuori dall’ospedale ci sarebbero stati momenti di tensione con i parenti e gli amici del giovane.