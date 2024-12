Vessazioni, estorsione e cibo senza pagare: arrestati due uomini a Palermo

Avrebbero vessato ed estorto denaro a un commerciante in un ristorante vicino alla stazione centrale di Palermo. Quattro persone – tutte appartenenti alla stessa famiglia – sono indagate, a vario titolo, per estorsione aggravata e atti persecutori. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata a maggio da un ristoratore. I carabinieri erano intervenuti dopo un’aggressione fisica subìta dal commerciante. L’uomo ha denunciato di aver subito per mesi continue richieste estorsive da parte dei quattro – tutti originari di Palermo – che avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di coinvolgimento delle forze dell’ordine. I quattro avrebbero consumato e asportato senza pagare cibo e bevande; in un’occasione avrebbero aggredito il ristoratore dopo essere stati invitati a lasciare libero un tavolo del locale per far posto ai clienti.

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze raccolte e le indagini hanno permesso ai carabinieri di arrestare Francesco Paolo Gennaro (57 anni), Giacinto Gennaro (41), Piero Gennaro (38) e Samuele Gennaro (21). Piero Gennaro è stato messo ai domiciliari con braccialetto elettronico, un altro dei tre – al momento non è stato reso noto chi – è stato messo ai domiciliari, mentre per gli altri due la misura cautelare è quella del divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) al ristoratore.