Tentato omicidio al cimitero dei Rotoli a Palermo, arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver sparato al 43enne Antonino Fragale. I fatti sono successi ieri vicino al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo. I reati ipotizzati per la persona arrestata sono: tentato omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione, porto di arma clandestina e ricettazione. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato avrebbe raggiunto il cimitero a bordo di un’auto insieme ad altre due persone: prima avrebbe colpito Fragale con calci e pugni, poi gli avrebbe sparato più volte, ferendolo in diverse parti del corpo.