Palermo, fanno esplodere un distributore di tabacchi: rubati soldi e sigarette

Foto di Till Frers da Pixabay

Hanno piazzato petardi in un distributore di tabacchi. A Palermo, in via Sferracavallo, un distributore di sigarette è stato fatto esplodere con dei petardi: sono state rubate delle sigarette, ma anche dei soldi. Sul furto indaga la polizia, che ha ascoltato il titolare dell’attività e acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza. Nei mesi scorsi in altre tabaccherie del quartiere Tommaso Natale-Sferracavallo sono stati fatti altri due furti simili.