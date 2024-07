Palermo, bloccano l’autista e rapinano un furgone che trasporta tabacchi

A Palermo c’è stata una rapina a un furgone che trasporta tabacchi. In via Patti tre persone avrebbero bloccato l’autista e dopo avergli fatto aprire il furgone si sarebbero impossessate di diversi colli di sigarette. Le tre persone sarebbero fuggite a bordo di un’automobile. Indaga la polizia, che ha ascoltato la testimonianza dell’autista: i ladri lo avrebbero minacciato, avrebbero compiuto il furto e in pochi minuti sarebbero fuggiti. Le forze dell’ordine stanno cercando impianti di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso quanto è accaduto.