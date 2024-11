Palermo, proseguono i lavori per il verde: chiuso un tratto di via Castellana per 21 giorni

Foto di Musa Haef su Unsplash

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso una ordinanza in proroga a quella dello scorso 22 agosto e inerente la limitazione temporanea del traffico veicolare per i lavori di manutenzione del verde in via Castellana. In dettaglio viene disposto che via Castellana a valle, tratto compreso tra la via Modica e lo spartitraffico di fronte al civico 141 rimanga chiusura al transito dell’intera carreggiata dalle 7.00 alle ore 17.00 e divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati per gli interventi lungo la carreggiata per sei giorni.

Durante la chiusura del tratto la ditta esecutrice dovrà indicare apposita cartellonistica stradale con indicazione del percorso alternativo di via Modica-Via Tindari e via Pantalica con rinnesto su via Castellana. Via Castellana lato valle, tratto compreso tra lo spartitraffico centrale di fronte al civico 141 e il civico. 290: chiusura al transito dell’intera carreggiata dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati per gli interventi lungo la carreggiata per giorni 21.

Via castellana lato monte, invece, nel tratto compreso tra lo spartitraffico centrale di fronte al civico 141 e il civico 290: istituzione del doppio senso di marcia dalle 7.00 alle 17.00 con opportuna separazione delle corsie con adeguati segnaletica e/o manufatti complementari utilizzati per i cantieri stradali prescritti dal Nuovo Codice stradale. Istituzione del limite di velocità 20 Km/h;- divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 nella corsia con direzione Bellolampo durante la sopra riportata chiusura di via Castellana pe 21 giorni.