Palermo, sette ristoranti multati e mille chili di pesce sequestrato tra Mondello e Politeama

Sette multe – per un totale di 10.500 euro – e una tonnellata di pesce sequestrato. A Palermo la capitaneria di porto ha effettuato dei controlli in alcuni ristoranti nei quartieri Mondello e Politeama. Le multe sono state fatte per la mancanza della documentazione che deve dimostrare la tracciabilità del prodotto e per la mancata attuazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo Haccp, ovvero il protocollo che garantisce l’igiene e la sicurezza alimentare. A tre ristoratori del quartiere Politeama sono state fatte multe per un totale di 4500 euro e sono stati sequestrati loro un totale di 350 chili di prodotti ittici – pesce, molluschi, crostacei e altro – che la guardia costiera ha ritenuto non idonei.

Il 17 luglio nel quartiere Mondello sono stati controllati quattro locali: in due sono state trovate delle irregolarità, che hanno portato a multe per complessivi 3000 euro e il sequestro di altri 350 chili di pesce. Ieri, 18 luglio, altri controlli hanno portato a un totale di 3000 euro di multe per due ristoratori e al sequestro di altri 300 chili di prodotti ittici. Il personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) ha ritenuto tutta la merce sequestrata non idonea al consumo, la quale sarà quindi smaltita da una ditta specializzata.