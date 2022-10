Palermo, due arresti per il tentato furto di una motocicletta

Due 46enni sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Entrambi del posto, sono stati bloccati dai militari mentre in via Mariano Stabile forzavano il bloccasterzo di una moto di grossa cilindrata. Il gip ha disposto le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.erzo di una moto di grossa cilindrata lì regolarmente parcheggiata, nel tentativo di asportarla.