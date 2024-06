Foto della pagina Facebook Arci Porco Rosso

Nuovo furto al circolo Arci Porco Rosso in piazza Casa Professa, nella zona di Ballarò, a Palermo. «Fortunatamente – si legge sui social dell’associazione – c’era poco da prendere: solo un piccolo incasso della quotidiana attività». Sull’accaduto indaga la polizia, che ha acquisito la denuncia e le immagini riprese da alcune telecamere della zona. «Siamo molto turbati da questa situazione cittadina – dicono le persone socie del circolo – in cui purtroppo non siamo soli. Per recuperare energia, anima ed economie, continueremo a tenere aperta la nostra saracinesca».

In un’altra parte del post il circolo invita le persone a stare loro vicine e rilancia un evento che si terrà domani nel quartiere in cui si trova la sede dell’associazione. Oltre a questo – come fatto in occasione del furto di settimana scorsa – il circolo ha rilanciato una raccolta fondi in occasione della festa di chiusura di stagione, in programma per luglio. «L’incasso della serata – dice il circolo Arci Porco Rosso – darà una grossa mano per riacquistare l’attrezzatura del Ballarò Buskers messa a disposizione per la nostra festa di sportello». Cinque giorni fa un altro furto ha privato l’associazione di alcune casse amplificate, di alcune bottiglie di alcolici e dell’impianto acustico della manifestazione Ballarò Buskers.