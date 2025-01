Palermo, due ragazzi aggrediti a colpi di bottiglia dopo i festeggiamenti per il Capodanno

Jerzy Strzelecki su WikiMedia

Due ragazzi di 28 anni sono stati aggrediti a colpi di bottiglia nella zona di via Maqueda a Palermo dopo i festeggiamenti del Capodanno. I due sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Policlinico: hanno riportato delle ferite alla testa. La polizia ha raccolto il racconto dei due giovani: sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone non identificate. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del pestaggio.