Sequestra la compagna, la picchia e la molesta sessualmente: arrestato un 42enne a Palermo

Avrebbe sequestrato la compagna per 20 ore, poi l’avrebbe minacciata di morte, aggredita e violentata. A Palermo un 42enne è stato arrestato dai carabinieri: le accuse sono sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo la chiamata al 112 di una donna, che ha raccontato di essere stata picchiata e sequestrata dal suo compagno, che nel frattempo era fuggito. Nella notte precedente alla chiamata la donna sarebbe stata sequestrata dal 42enne nell’abitazione in cui la coppia conviveva; poi per 20 ore avrebbe ricevuto minacce di morte, torture, aggressioni fisiche, tentativi di soffocamento, limitazioni della libertà di movimento e violenze di natura sessuale. La donna sarebbe riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione del 42enne, poi ha chiamato i carabinieri. Una volta rintracciato, l’uomo è stato arrestato.