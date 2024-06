Toglie la luce a tutto il quartiere per rubare cavi di rame: arrestato 21enne nel Siracusano

Ennesimo furto di rame. Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri di Palazzolo Acreide e di Cassaro, entrambi comuni in provincia di Siracusa: l’accusa è di furto aggravato. Il giovane avrebbe creato un corto circuito – isolando così un intero quartiere dall’erogazione elettrica – e con l’ausilio di una scala avrebbe staccato dal muro le canalette in rame dove si trovano i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica comunale. Il giovane, però, sarebbe stato colto in flagrante dai militari, che lo hanno arrestato. Il 21enne è stato messo agli arresti domiciliari.