Palagonia, tenta una rapina ma viene riconosciuto: arrestato 29enne

Ha provato a rapinare un negozio di generi alimentari, ma ha intuito di essere stato riconosciuto, quindi è scappato. È successo a Palagonia, in provincia di Catania. Un 29enne è entrato armato di una pistola in una rivendita di generi alimentari, ma ha intuito di essere stato riconosciuto dalla titolare del negozio, per cui è scappato. La donna ha chiamato i carabinieri e ha detto loro di essere quasi certa dell’identità di chi voleva rapinarla, perché la persona di cui sospettava abita proprio vicino alla sua attività. I carabinieri hanno guardato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e poi hanno atteso che il 29enne tornasse a casa.

Dopo un’ora dalla tentata rapina il ragazzo è tornato nella sua abitazione ed è stato bloccato dai militari. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato una pistola a salve, riproduzione di una Beretta calibro 9×21, senza tappo rosso, compatibile con l’arma che il giovane avrebbe usato per la tentata rapina. Il ragazzo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina a mano armata ed è stato messo ai domiciliari.